Fiumicino, notte di fuoco: due incendi in via Passo Buole all’Isola Sacra e a Maccarese

Volontari e Vigili del fuoco impegnati per ore contro le fiamme. A Passo Buole necessarie ruspe e bobcat per aprire i varchi ai mezzi di soccorso, paura tra i residenti

Notte di fuoco sul territorio di Fiumicino per due incendi di vegetazione e sterpaglie in due punti distinti. Dalle 23 circa fino ad oltre le ore 04,00 un rogo ha interessato un’area in via Passo Buole e via Argenton dove sono scesi in campo, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, i volontari della Misericordia confraternita città di Fiumicino e della Anvvfc Castel di Guido ODV.

Necessario anche un’azione di apertura di varchi nel terreno con l’ausilio di una ruspa e bobcat per consentire l’ingresso dei mezzi. Preoccupazione forte tra le famiglie del comprensorio. Presenti anche pattuglie della Polizia locale.

Sempre nella tarda serata di ieri, fino alle 22, i volontari dell’Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo di Fiumicino ed i Vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere un incendio su via Campo Salino a Maccarese. Il rogo di vegetazione era scoppiato nel pomeriggio ma poi si è di nuovo innescato nella tarda serata. Gli incendi seguono quello che ieri mattina ha colpito una vasta area di canneto e vegetazione tra via Foscolo Montini e via Condino ad Isola Sacra.

La foto pubblicata è di repertorio