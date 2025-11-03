Restyling marciapiedi e strade: nel 2026 partono i lavori, prima tappa Via Rospigliosi

Prevista una spesa di circa 800.000 euro per i marciapiedi e 600.000 euro per il rifacimento delle arterie stradali comunali

di Fernanda De Nitto

Con il 2026 molte strade comunali e marciapiedi saranno oggetto di un importante opera di restyling programmata e strutturata dall’Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Comune di Fiumicino.

“Con la pubblicazione della determina a contrarre e la successiva indizione delle gare, relative nello specifico ai lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e delle strade comunali, diverse arterie e percorsi pedonali del territorio potranno, con il prossimo anno, essere maggiormente fruibili ed in sicurezza per i nostri cittadini” afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“Molti marciapiedi – aggiunge – anche se annualmente sono soggetti ad una ordinaria manutenzione, hanno subito diverse manomissioni dovute a lavori di scavo e posa canalizzazione dei pubblici servizi, in particolare conseguenti all’incremento delle reti tecnologiche e alle nuove urbanizzazioni del territorio comunale. Lo stesso vale per le arterie stradali che spesso, per sopravvenute esigenze tecniche, sono state palesemente danneggiate per la realizzazione di opere di urbanizzazione, quali rete meteoriche, attraversamenti pedonali, cavidotti impianti o ammordenamento di condutture principali”.

“Occorre poi tener presente – prosegue – che la rete stradale del territorio comunale si compone di arterie pubbliche afferenti però a diversi enti che dovrebbero intervenire ogni anno con una manutenzione ordinaria in maniera un pochino più attenta“.

“Gli interventi, sia per le strade che per i marciapiedi – spiega Onorati – saranno realizzati sulla scorta delle segnalazione e delle necessità riscontrate, a seguito di attenti sopralluoghi effettuati dagli uffici dell’Area Lavori Pubblici, e finalizzati alla manutenzione straordinaria delle carreggiate e delle sedi stradali con particolare riguardo alla pavimentazione dei marciapiedi e alla posa di cigli per la messa in sicurezza del transito pedonale, ove mancanti o danneggiati”.

“Naturalmente gli interventi saranno eseguiti per step a partire, dal prossimo anno, e proseguiranno – specifica – per fasi successive a seguire nel tempo, sulla base anche delle disponibilità finanziarie. Da tener presente che nel territorio ci sono circa 300 km di strade e non potremmo ottemperare a tutte le necessità congiuntamente, bensì con una strutturazione cadenzata degli interventi”.

“La prima arteria oggetto di restyling sarà Via Rospigliosi, strada altamente trafficata che conduce all’autostrada (vedi foto), il cui manto stradale è quasi totalmente dissestato e che per prima sarà oggetto dei lavori di manutenzione. Obiettivo delle opere sarà quello di incentrare i primi interventi su quelle arterie dove oggi insistono i divieti di velocità a 30 Km orari, installati proprio per sopperire alle esigenze delle strade particolarmente pericolose per la presenza di buche e zone dissestate, procedendo per step e necessità” conclude l’Assessore Giovanna Onorati.

Per la realizzazione dei suddetti interventi di manutenzione è stata prevista una spesa di circa 800.000 euro per i marciapiedi e 600.000 euro per il rifacimento delle arterie stradali comunali.