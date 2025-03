Fiumicino, muretto del lungomare della Salute in alcuni punti è pericoloso

La pista ciclabile si allaga in diversi tratti al primo acquazzone

di Umberto Serenelli

Al primo acquazzone la pista ciclabile del lungomare della Salute di Fiumicino si trasforma in una piscina mentre il muretto che separa l’arenile dal marciapiedi, in più tratti, è pericoloso per chi passeggia.

“Il problema della ciclabile che si allaga in presenza di precipitazioni atmosferiche è abbastanza evidente da qualche anno – precisa Salvatore Improta, mentre passeggia sulla litoranea con al guinzaglio la sua cagnolina – Quello che invece preoccupa è il rivestimento ‘ballerino’ sopra al muretto di contenimento della sabbia presente in spiaggia. In più punti è stato rimosso, come chiaro atto di vandalismo dai nostri ragazzi a caccia di emozioni forti, e in altri i lastroni sono pericolanti. Specialmente nei week end, quando la litoranea è affollata dai romani, il rischio per chi vi cammina vicino è alto”.

La prima storica pista ciclabile, realizzata con i lavori del nuovo look al lungomare di Fiumicino, presenta evidenti segni di degrado dovuti al tempo e in più punti il livello delle marmette in cemento si è abbassato impedendo all’acqua delle precipitazioni di defluire. Gli allagamenti quindi persistono sulla superficie anche per diversi giorni e impediscono il transito agli appassionati della due ruote che by-passano il tratto salendo addirittura sul marciapiedi.

Il rivestimento in marmo di circa 15 metri di muretto vicino allo stabilimento “Marina del Rey” è stato abbattuto e in altri tratti, come nel varco a mare del chiosco “Reef Village”, i vandali hanno sradicato la pesante “copertina” e lasciata poi sul posto. Instabili anche alcuni blocchi in cemento su cui poggiati pezzi di marmo sgretolati dai corrosivi agenti marini.