Fiumicino, modifiche temporanee alla viabilità per il “Mercatino artigianale e degustazione di prodotti tipici”

Le restrizioni saranno in vigore nei giorni 19 aprile e 10 maggio 2025

Nelle giornate del 19 aprile e del 10 maggio 2025, l’Associazione “I merletti della nonna” organizza l’evento “Mercatino artigianale e degustazione di prodotti tipici” a Fiumicino, lungo via Torre Clementina.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, sarà applicata la seguente disciplina temporanea della circolazione stradale, valida per tutti i veicoli, inclusi quelli muniti di autorizzazioni speciali in deroga ai divieti:

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in via Torre Clementina, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli (via delle Ombrine) e via Orbetello (escluse), su entrambi i lati della carreggiata.

e in via Torre Clementina, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli (via delle Ombrine) e via Orbetello (escluse), su entrambi i lati della carreggiata. Gli stalli abitualmente destinati a parcheggio saranno interdetti.

Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine della manifestazione, nei giorni 19 aprile e 10 maggio 2025.

Saranno garantiti i passaggi di emergenza e soccorso, ma tutti i varchi in entrata e uscita saranno chiusi e delimitati con transenne per assicurare la sicurezza pubblica.