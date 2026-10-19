Fiumicino, l’inclusione scende in acqua: giochi e attività per crescere insieme

Partito alla piscina comunale di via Rodano il progetto ludico-ricreativo aperto a tutti i bambini e ragazzi. Picca: “Vogliamo una città inclusiva e gentile, dove nessuno venga lasciato indietro”

Hanno preso il via sabato 17 ottobre, presso la piscina comunale di via Rodano a Fiumicino, le attività ludico-ricreative in acqua rivolte a bambini e ragazzi, nell’ambito di un progetto che mette al centro l’inclusione, la socializzazione e il benessere attraverso il gioco e la condivisione.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca e il consigliere comunale Mauro Stasio.

L’iniziativa, che sarà curata dalla Cooperativa A casa di Enzo, aggiudicataria del bando comunale, si distingue per il suo carattere pienamente inclusivo: le attività non sono riservate ai bambini e ai ragazzi con disabilità, ma sono aperte a tutti, con l’obiettivo di favorire l’incontro, la conoscenza reciproca e la costruzione di relazioni in un ambiente accessibile e accogliente.

“Vogliamo che Fiumicino sia sempre più una città inclusiva e gentile, capace di riconoscere le esigenze di ciascuno e di offrire a tutti le stesse opportunità. Una città che non lascia indietro nessuno e che considera le differenze una ricchezza, non un ostacolo – dichiara l’Assessore Picca – l valore di questo progetto sta proprio nella sua apertura a tutti. Non abbiamo voluto realizzare un’attività riservata esclusivamente ai ragazzi più vulnerabili, ma creare uno spazio nel quale bambini e giovani possano incontrarsi, giocare e crescere insieme. Perché inclusione non significa soltanto garantire l’accesso a un servizio, ma allargare gli orizzonti, superare le barriere e moltiplicare le occasioni di relazione e di amicizia. È questa l’idea di città che vogliamo continuare a costruire.”

Le attività prevedono giochi e percorsi acquatici organizzati in gruppo, nel rispetto delle capacità e delle esigenze individuali. A garantire il corretto svolgimento degli incontri saranno un istruttore con preparazione specifica nell’assistenza ai ragazzi con disabilità e un operatore socio-sanitario. È inoltre previsto un servizio di supporto negli spogliatoi, per accompagnare i partecipanti e agevolare le famiglie.