Fiumicino, lavori sulla rete elettrica: interruzioni programmate il 19 agosto

Stop alla corrente dalle 8.30 alle 16 in alcune vie del centro. Interessate diverse utenze in bassa tensione

Interruzione programmata dell’energia elettrica mercoledì 19 agosto, dalle 8.30 alle 16, in alcune strade del territorio. A comunicarlo è e-Distribuzione – Unità Territoriale di Roma Nord, che effettuerà una serie di lavori sugli impianti della rete elettrica.

Il distacco interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione e riguarderà alcune utenze di via della Torre Clementina, piazza G.B. Grassi, via della Spiaggia e via Orbetello.

Nel dettaglio, in via della Torre Clementina saranno interessati i civici 119, 147, dal 151 al 153, 116, 124, dal 128 al 144, 122b, fr130, 142a e 146b. In piazza G.B. Grassi il provvedimento riguarderà i numeri 13, 11/12, dal 6 al 10 e 14.

In via della Spiaggia l’interruzione interesserà i civici 5, 13 e dal 4 al 6, mentre in via Orbetello saranno coinvolti i numeri dall’1 al 3.

E-Distribuzione precisa che, durante l’esecuzione degli interventi, la fornitura di energia elettrica potrebbe essere temporaneamente ripristinata anche prima della conclusione dei lavori. Per questo motivo la società invita i cittadini ad adottare la massima prudenza e, soprattutto, a non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dell’intervento.

Salvo imprevisti, il regolare servizio di distribuzione dell’energia elettrica sarà ripristinato al termine delle operazioni previste per le ore 16.