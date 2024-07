Fiumicino: l’assestamento di Bilancio, per l’anno 2024, ammonta a 9 milioni e 300 mila euro

Presentata dall’Assessore Vincenzo D’Intino, una dettagliata relazione sullo stato del bilancio comunale

Durante il Consiglio Comunale, l’Assessore al Bilancio, Tributi e Programmazione Economica, Vincenzo D’Intino, ha presentato una dettagliata relazione sullo stato del bilancio comunale e sulle strategie adottate per ottimizzare l’uso delle risorse.

“L’assestamento di Bilancio, per l’anno 2024, ammonta a 9 milioni e 300 mila euro, una cifra che rispecchia quella dell’anno precedente ma con una fondamentale differenza. Mentre nel 2023 queste risorse sono state principalmente impiegate per finanziare servizi rimasti senza copertura, a causa di previsioni di bilancio insufficienti ereditate dalla precedente amministrazione, quest’anno saranno utilizzate sia per implementare i servizi esistenti che per crearne di nuovi” lo ha dichiarato Vincenzo D’Intino durante il suo intervento in Aula Consiliare.

“Questo approccio – aggiunge – è stato reso possibile grazie ad una rigorosa razionalizzazione della spesa corrente, all’utilizzo di fondi vincolati ed all’accensione di un mutuo, la cui cifra è per noi assolutamente sostenibile, in quanto l’ammortamento inizierà solo nel 2026, quando saranno estinti i mutui accesi in precedenza”.

“Sono due gli aspetti chiave che ci hanno permesso di ottenere questi risultati – sottolinea D’Intino – il recupero dell’evasione fiscale e l’aumento della capacità di introito. Grazie infatti ad un’efficace azione della Fiumicino Tributi, è stato possibile non solo recuperare somme significative ma anche ampliare la base imponibile, identificando contribuenti precedentemente sconosciuti”.

“Nel primo semestre del 2024, il recupero dell’evasione è passato da 899 mila euro a 1 milione e 600 mila euro, con un incremento del 180% mentre, il recupero vero e proprio è aumentato – spiega l’Assessore – da 683 mila euro a 1 milione e 153 mila euro, con un aumento pari al 166%”.

“L’amministrazione ha inoltre dimostrato nelle varie aree – prosegue – una notevole capacità di intercettare finanziamenti esterni, partecipando a bandi regionali ed accedendo ai fondi del PNRR, così da raddoppiare le entrate rispetto all’anno precedente che da 51 milioni sono salite a 109 milioni di euro. Il notevole incremento ha permesso di aumentare di molto la spesa in settori chiave come cultura, sport, turismo, sociale, con particolare attenzione al sostegno ai disabili ed alle persone in difficoltà. Potenziati anche i sistemi informatici, per migliorare l’efficienza amministrativa e le opere pubbliche, per le quali sono stati impiegati mutui inutilizzati negli anni passati ed avanzi di gestione”.

“Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma la strada intrapresa è certamente quella giusta” ha concluso l’Assessore Vincenzo D’Intino, esprimendo grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalla Fiumicino Tributi e da tutti gli uffici preposti per il loro contributo