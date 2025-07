Fiumicino: la Domenica la ZTL non sarà più attiva in Via Torre Clementina

Sarà comunque garantita la presenza della Polizia Locale per contrastare il parcheggio selvaggio nel centro storico Dopo la fase di sperimentazione iniziale e le opportune valutazioni, l’Amministrazione comunale ha deciso di aggiornare le modalità di istituzione della ZTL in Via Torre Clementina. Le nuove disposizioni, prevedono che la chiusura al traffico avrà inizio alle 20, anziché alle 18 come precedentemente stabilito. Inoltre, la Domenica la ZTL non sarà attiva, ma sarà comunque garantita la presenza della Polizia Locale per contrastare il parcheggio selvaggio nel centro storico di Fiumicino. L’obiettivo è garantire una migliore fruibilità dell’area e tutelare il decoro urbano, conciliando le esigenze di residenti, commercianti e visitatori.