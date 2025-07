Fiumicino, intervento in corso per incendio in zona Portuense

Per precauzione, chiusa la via Portuense in entrambi i sensi di marcia e interdetto l’accesso al distributore.

Un incendio ha colpito, nelle ultime ore, l’area della Portuense, in prossimità del maneggio e del distributore di carburante, all’altezza di Parco Leonardo.

Sul luogo sono presenti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale, impegnati nel contenimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area.

In via precauzionale, è stata disposta la chiusura della via Portuense in entrambi i sensi di marcia e il divieto di accesso al distributore.

(Foto pagina Facebook del Comune di Fiumicino)