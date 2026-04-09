Fiumicino, incontro pubblico contro le truffe

Il 22 aprile in Aula Consiliare focus sulla prevenzione e tutela delle persone più fragili

Si terrà martedì 22 aprile alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alle persone più fragili.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti semplici e pratici per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro, attraverso momenti di informazione e confronto diretto con le istituzioni e gli esperti del settore.

All’evento parteciperanno il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, l’assessore alle Politiche sociali Monica Picca, il Segretario Generale del Si.Na.Fi. Sindacato Nazionale Finanzieri, Stefania Castricone e il Segretario Generale Aggiunto, Alessandro Margiotta.

Sarà inoltre presente Sergio Cavoli, autore del vademecum contro le truffe e scrittore del libro “Passi di Speranza”, che verranno presentati in occasione dell’incontro. Il libro racconta, attraverso la narrazione della sua vita, come Sergio abbia affrontato la forza per convivere con la sclerosi multipla e combattere un tumore. Non è solo un racconto di resilienza, ma una guida illuminante sulla forza umana. Dal primo sospetto alla diagnosi confermata, “Passi di speranza” conduce in un viaggio emotivo e ispiratore attraverso dolore, paura e amore, illuminato da una speranza indomita che supera ogni ostacolo.

Durante l’incontro saranno illustrate le principali tipologie di truffe, le modalità con cui vengono messe in atto e i comportamenti da adottare per prevenirle.