Fiumicino incidente sul lavoro, trasferito in codice rosso per mezzo dell’eliambulanza in ospedale

Cause ancora da accertare, sul posto gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino Oggi pomeriggio, per cause ancora da accertare, un dipendente dell’attività “Risparmio Famiglia” su via Valderoa, all’Isola Sacra, è stato trasferito in codice rosso, per mezzo dell’eliambulanza in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, per dare ausilio all’atterraggio del mezzo di soccorso