Fiumicino, incidente notturno per alta velocità in pieno centro

Fortunatamente tutti i viaggiatori sono stati estratti vivi, senza conseguenze gravi

di Roberto Saoncella

Tanta paura ieri sera, ma fortunatamente nessun ferito grave, nel brutto incidente avvenuto all’angolo tra Viale delle Meduse e via Tempio della Fortuna.

Erano circa le 23 quando, stando alle ricostruzioni di alcuni passanti, una Peugeot che viaggiava in direzione via Giorgio Giorgis è stata colpita ad alta velocità da una Mercedes mentre svoltava a sinistra per andare su via Tempio della Fortuna.

L’auto si è ribaltata, finendo quasi sul marciapiede. Sul posto, oltre una folla di curiosi, è intervenuta una volante dei Carabinieri, un’ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente tutti i viaggiatori sono stati estratti vivi, senza conseguenze gravi.