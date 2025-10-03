Fiumicino in lutto per la scomparsa di Assunta Aller

L’Amministrazione ricorda con gratitudine l’impegno e la dedizione con cui ha servito la comunità per oltre trent’anni

L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Assunta Aller, che per oltre trent’anni ha prestato con dedizione e professionalità il proprio servizio alla nostra comunità.

Prima insegnante nelle scuole, e successivamente impiegata nell’ufficio protocollo, Assunta ha rappresentato un punto di riferimento importante, sempre disponibile e attenta, e con il suo lavoro quotidiano ha contribuito al buon funzionamento della macchina comunale.

“La sua perdita ci addolora profondamente – dichiara il Sindaco a nome di tutta l’Amministrazione – Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità di Fiumicino. La sua scomparsa lascia un grande vuoto ma anche il ricordo di una persona autentica e speciale, sempre gentile e sorridente, che rimarrà nel cuore di tutti. Buon viaggio, Assunta“.