Fiumicino, in corso la riqualificazione generale del Porto Canale

Dragaggio e pulizia banchine, dalla Capitaneria di Porto di Roma un impegno a 360° gradi

Quello propositivo e d’impulso della Capitaneria di Porto di Roma, specie per gli aspetti di sicurezza, è un impegno a 360° gradi sul porto.

Intanto, volgono a termine gli interventi di dragaggio manutentivo del Canale e della Darsena per migliorarne l’accessibilità a beneficio di tutti gli operatori. Ultimate anche le attività di pulizia straordinaria delle banchine meridionali in direzione del Ponte 2 Giugno, sulla cui situazione si era già soffermata la stampa.

Al riguardo, la Capitaneria di Porto ringrazia le Istituzioni che si sono adoperate e che continuano ad impegnarsi per la migliore funzionalità del porto, in particolare, l’Autorità di Sistema Portuale ed il Comune.

Un ringraziamento va anche a quella parte di operatori pro-attiva che ha consentito l’efficace svolgersi degli interventi, con un invito esteso a collaborare per rendere il porto un luogo agevolmente praticabile considerata la sua contestualizzazione nel territorio urbano. Si tratta di migliorare l’utilizzo delle aree portuali, a beneficio di tutti gli utenti chiamati anch’essi a fare la propria parte in ottica propositiva e preventiva.

Su altre zone portuali, è in corso una campagna di sopralluoghi d’intesa tra Capitaneria e Autorità di Sistema Portuale, tra cui quella nord del porto per migliorare la circolazione e la situazione strutturale anche attraverso manutenzioni e razionale nuova distribuzione di spazi.

In definitiva, accanto al nuovo porto commerciale in costruzione, prosegue anche la riqualificazione del porto esistente con l’impegno di tutti.