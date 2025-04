Fiumicino, in aula istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Severini: “Il nostro obiettivo è dare l’opportunità ai giovani di occuparsi, in prima persona, della gestione della loro città”

“Il compito della politica è promuovere i diritti dei giovani, fornire loro strumenti per favorire scelte. Sollecitare un’etica civile condivisa. Sostenere la partecipazione alla vita politica e amministrativa locale e l’opportunità di essere parte attiva nelle decisioni” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Sono davvero orgoglioso – sottolinea – che all’ordine del giorno del prossimo consiglio, calendarizzato per il 30 aprile, ci sia l’istituzione del ‘Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi‘. Si tratta di uno strumento che ci permetterà di dare un ruolo centrale agli alunni degli istituti di tutto il territorio”.

“Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi infatti avrà diverse funzionalità – spiega Severini – Potrà partecipare ai lavori dell’amministrazione comunale dando indicazioni o formulando richieste che verranno poi prese in considerazione e discusse in aula. Si tratta quindi di un organo tutt’altro che di facciata, che avrà un compito importante all’interno della vita della pubblica amministrazione e nella gestione della ‘cosa pubblica’“.

“Il regolamento del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazze – prosegue – è frutto di un grande lavoro portato avanti in commissione da maggioranza e opposizione, ai quali va il mio ringraziamento, e che verrà poi condiviso con i dirigenti scolastici di ogni istituto comprensivo del territorio. Voluto fortemente da questa amministrazione e che per via della sua complessità mai era stato redatto prima”.

“Il nostro obiettivo – conclude il Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino – è dare l’opportunità ai giovani non solo di potersi esprimere ma soprattutto occuparsi in prima persona della gestione della loro città. Quando si parla di educazione civica, questo è un passo concreto in quella direzione”.