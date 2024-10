Fiumicino, il vescovo Gianrico Ruzza incontrerà il mondo dello sport

L’evento è organizzato dalle pastorali dello sport di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia

di Dario Nottola

Sabato 12 ottobre, alle ore 15, il vescovo diocesano Gianrico Ruzza incontrerà il mondo dello sport. L’evento, organizzato dalle pastorali dello sport di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, si svolgerà presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti, a Fiumicino.

È stato il Concilio Vaticano II a sottolineare quanto lo sport sia importante per la crescita e il perfezionamento morale e della formazione umana. “Per questo – scrive il vescovo nella lettera d’invito – desidero proporre a voi educatori un momento di riflessione, dove ci ascolteremo per condividere le vostre proposte educative attraverso lo sport. L’invito è principalmente per voi dirigenti e allenatori, ma lo estendo a tutti i volontari e genitori che con voi hanno un ruolo di educatori nelle vostre società sportive”.

Assieme al vescovo introdurranno la manifestazione i responsabili diocesani, Corrado Taggiasco e Simone Nirta.