Fiumicino: il Comune intraprende azioni legali contro articolo diffamatorio

Contestati i contenuti pubblicati: “Offesa ai lavoratori e all’operato dell’Amministrazione”

La Giunta Comunale di Fiumicino comunica di aver conferito mandato ai propri legali, tramite apposita delibera, per intraprendere tutte le azioni giudiziarie necessarie a tutela dell’Ente nei confronti del giornalista autore dell’articolo e della testata Roma Today. Il riferimento è al contenuto pubblicato il 3 novembre 2025, dal titolo “La grande famiglia del comune di Fiumicino. Ecco la lista dei dipendenti parenti”, ritenuto diffamatorio e lesivo dell’immagine del Comune e dei suoi dipendenti.

Nell’articolo vengono riportati nomi e cognomi di dipendenti regolarmente assunti tramite concorso pubblico, insinuando senza alcun fondamento ipotesi di nepotismo e favoritismi. “Si tratta di una rappresentazione strumentale e priva di riscontri che offende la dignità dei lavoratori e mette in discussione la correttezza amministrativa con cui il Comune di Fiumicino ha sempre operato – si legge nel comunicato stampa – Ancora più grave è il tentativo di far apparire come dipendenti comunali persone che, invece, svolgono legittimamente incarichi di diretta collaborazione con il Sindaco e gli Assessori e con la presidenza del consiglio, secondo le prerogative di legge in qualità di staff, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Secondo l’Amministrazione, questo episodio rappresenta un ulteriore caso di disinformazione da parte di una certa stampa orientata, che continua a diffondere notizie distorte nel tentativo di gettare ombra sull’operato dell’Ente.

“Il Comune di Fiumicino ribadisce che ogni azione diffamatoria sarà perseguita nelle sedi opportune a tutela dell’Ente, dei propri dipendenti e della verità dei fatti” conclude il comunicato stampa