Fiumicino, il 27 aprile disciplina temporanea del traffico per l’evento “Mettiamo in moto il cuore”

L’evento organizzato dal gruppo RM Bikers For Children

Domenica 27 aprile, in occasione della manifestazione “Mettiamo in moto il cuore“, organizzata dal gruppo RM Bikers For Children, sarà attivata una disciplina temporanea del traffico nell’area di Isola Sacra, per garantire lil regolare svolgimento dell’evento, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti esclusi i veicoli di soccorso/emergenza:

– Istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio nell’area del mercato settimanale del sabato posta in Via Foce Micina, dalle ore 09.30 alle ore 11.00 di domenica 27 aprile 2025 e comunque fino a cessate esigenze;

– Istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio nell’area antistante il locale Salsedine posto in Via della Scafa 143, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 di domenica 27 aprile 2025 e comunque fino a cessate esigenze;

– Chiusura al transito veicolare del senso rotatorio di Via Foce Micina/Via Coccia di Morto/Via Lago di Traiano. Via Coccia di Morto nel tratto compreso tra la rotatoria e Via Portuense; Via Portuense nel tratto compreso tra Via Coccia di Morto e Via degli Orti; Via degli Orti nel tratto compreso tra Via Portuense e Via delle Ombrine; Ponte 2 Giugno; Via del Faro; Largo dello Scautismo; Via del Faro, Via Volga; largo Borsellino; Via Volga; Via del faro; Via Coni Zugna nel tratto compreso tra Via del Faro e Via di Villa Guglielmi; Via di Villa Guglielmi; Via della Scafa fino al civico 143, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 di domenica 27 aprile 2025 e comunque fino a cessate esigenze.