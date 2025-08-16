Fiumicino: il 15 agosto maxi bonifica di via Costalunga e via del Faro

Stefano Costa: “Anche a Ferragosto il rispetto dell’ambiente non va in vacanza, perchè è una priorità”

di Dario Nottola

Bonificati dall’ammnistrazione comunale, nel giorno di Ferragosto, i tratti di via Costalunga e via del Faro finiti selvaggiamente, di nuovo, nel mirino di chi abbandona i rifiuti. E’ la seconda maxi bonifica, dopo quella del 22 luglio scorso, e speriamo che non si riducano presto nuovamente ad una pattumiera a cielo aperto.

“Anche a Ferragosto l’ambiente è una priorità: bonifica in via di Costalunga e via del Faro – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Anche in una giornata festiva come Ferragosto non abbassiamo la guardia sull’ambiente. Abbiamo svolto un intervento di bonifica in via di Costalunga e via del Faro, restituendo decoro e sicurezza“.

“Ringrazio – aggiunge – gli operatori del servizio ambientale per il loro intervento rapido e professionale. Anche in un giorno festivo, hanno garantito pulizia e controllo del territorio. Questo dimostra che operiamo costantemente, senza sospendere l’impegno per il decoro urbano. Un intervento concreto che conferma: il rispetto dell’ambiente non va in vacanza. Il Comune resta attivo e vigile, ogni giorno dell’anno”.

Nelle giornate di Ferragosto, purtroppo, cumuli di rifiuti, resti di bivacchi, con alcuni accampamenti con tende, sono stati l’eredità , come avviene da alcuni anni, su diversi tratti dei 24 km di costa di Fiumicino. Così sono apparse alcune spiagge libere, in particolare ad Isola Sacra, Focene, Fregene, a ridosso della zona di Macchiagrande, Passoscuro. Bottiglie di vetro, contenitori di fast food, resti di cibarie diventati la colazione di molti gabbiani. Ma non solo sulle spiagge: numerosi abbandoni di rifiuti ci sono stati sulle strade, a piazzale Molinari, sotto la nuova ciclabile in legno che collega via del Faro a Fiumicino, sul Lungomare di Levante, a Fregene. Bivacchi abusivi con tende, invece, all’Isola Sacra, nell’area vicina al vecchio faro, e Passoscuro, vietati come i falò.

Nonostante il cielo in parte velato, ieri, sin dalle prime ore del mattino, molti romani non hanno mancato alla tradizione di trascorrere il Ferragosto in spiaggia ad Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, o in attesa del pranzo di rito in riva al mare e nei tanti ristoranti. Già alle 7 non poche famiglie e comitive sono arrivate per occupare sulle spiagge libere le postazioni più gettonate sulla battigia. Rafforzati i controlli sul litorale da parte di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, che ha dispiegato mezzi navali e personale a terra.