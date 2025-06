Fiumicino, Guardia Costiera: inaugurata l’opera “160 anni di storia” del Maestro Marco Mazzei

L’omaggio del Maestro Mazzei alla Guardia Costiera: un’opera per celebrare 160 anni di storia e servizio.

Questa mattina presso la Guardia Costiera di Roma-Fiumicino è stata inaugurata un’opera d’arte che il Maestro Marco Mazzei ha voluto donare in occasione del 160esimo anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’opera intitolata, di fatti dall’artista di origini pescaresi, “160 anni di storia“, è un sinuoso tricolore in alluminio con il logo della Guardia Costiera, modellato con linee fluide come in continuo movimento ed al contempo con una tecnica d’invecchiamento della livrea, a suggellare l’innovazione a cui tendono le Capitanerie di porto con radici ben piantate in una gloriosa tradizione. L’opera, a detta dell’artista che “bazzica” spesso su Roma, è un riconoscimento alla Guardia Costiera capitolina per l’importante servizio reso alla comunità della provincia romana.