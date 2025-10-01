Fiumicino guarda al futuro, De Pascali: “Confronto sul potenziamento dell’area vasta”

In Commissione Urbanistica il confronto tra istituzioni e stakeholder sul futuro dell’aeroporto e del territorio

Continua nella commissione ‘Pianificazione urbanistica e strategia del territorio’ il percorso di approfondimento della proposta progettuale di potenziamento della cosiddetta ‘area vasta’ presentata da Enac.

“Un incontro – spiega la presidente Francesca De Pascali – particolarmente importante, grazie al quale abbiamo potuto ascoltare e confrontarci con i principali stakeholder del nostro territorio. Il potenziamento dell’area vasta, per Fiumicino, rappresenta una opportunità se inserita in un percorso virtuoso e sostenibile che metta sullo stesso piano i diversi interessi, economici e di tutela del territorio”.

“L’aumento del traffico aeroportuale – prosegue – se ben bilanciato attraverso processi di mitigazione dell’impatto acustico e azioni di incremento occupazionale, può rappresentare un volano per l’economia comunale e per lo sviluppo infrastrutturale soprattutto in termini di innovazione”.

“L’aeroporto Leonardo Da Vinci è da tempo uno degli scali mondiali di prim’ordine e appeal – sottolinea – Una posizione di privilegio che ci permette di scommettere su una sempre maggiore competitività di Fiumicino e di intercettare un turismo di qualità e non mordi e fuggi”.

“Voglio infine ringraziare i rappresentanti di AdR intervenuti, la vicepresidente dott.ssa Pamio e gli ingegneri Andrea Giordano e Francesco Piccirilli, la Federazione Balneari, Federalberghi, la Maccarese S.p.a., il Comitato ‘In Pista’, Conftrasporto, Confcommercio e tutti i commissari per l’importante contributo portato nella commissione che ho l’onore di presiedere. Andiamo avanti con un percorso condiviso e costruttivo” conclude Francesca De Pascali