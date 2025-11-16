Fiumicino, grave incidente nella notte tra Via della Scafa e Via Trincea delle Frasche

Ferita gravemente una donna 65enne soccorsa in codice rosso e trasportata al Gemelli

di Fernanda De Nitto

Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 3.00, il tratto stradale compreso tra Via della Scafa e Via Trincea delle Frasche è stato interessato da un grave incidente che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una si è totalmente cappottata.

Nella carambola è rimasta coinvolta una donna di sessantacinque anni estratta viva dalla vettura in codice rosso con ferite da trauma e l’arto sinistro seriamente danneggiato. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l’Ospedale Agostino Gemelli di Roma.

L’incidente è avvenuto all’altezza del semaforo di intersezione tra le due arterie e per tale ragione si suppone che il secondo veicolo, coinvolto nel sinistro, non abbia rispettato la segnaletica colpendo il mezzo proveniente dall’altra direzione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Ostia, il 118, la Polizia di Stato e la Polizia Stradale che si sta occupando dei rilievi e degli accertamenti del caso, al fine di comprendere la dinamica dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento