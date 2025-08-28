Fiumicino, Fregene e Ostia: maxi controlli dei Carabinieri sul litorale

274 persone identificate e controllati 96 veicoli: 3 persone arrestate e altre 3 segnalate al Prefetto

I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno dato esecuzione a un ampio servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dell’illegalità diffusa nelle località di Ostia, Fiumicino e Fregene, rafforzando i controlli sia nelle zone di maggior degrado urbano che lungo tutto il litorale, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

All’esito dell’articolata attività sono state identificate 274 persone e controllati 96 veicoli: 3 persone arrestate e altre 3 segnalate al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Dai controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno elevato ulteriori sanzioni al Codice della Strada per complessivi 2.100 euro. Nel dettaglio, un cittadino di Roma è stato arrestato poiché risultato destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere, emessa in sostituzione della misura all’obbligo di presentarsi in Caserma. Altre due persone, invece, un uomo di 34 anni e una donna di 31 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato poiché trovati in possesso di 40 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiali da pesature a confezionamento, e 240 euro ritenuti provento di attività illecita.

Sul lungomare Paolo Toscanelli, ad Ostia, un cittadino originario dell’Algeria, è stato arrestato in flagranza di reato, poiché sorpreso ad asportare alcuni oggetti da un’autovettura in sosta. A seguito del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva, che è stata restituita al proprietario.

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare il fenomeno della “Malamovida”, i Carabinieri hanno segnalato a Prefetto tre giovani, sorpresi con piccole quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish, e “2C-B” cosiddetta TUSIBI.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.