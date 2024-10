Entrati nel vivo i lavori per la pista ciclo pedonale che collegherà l’aeroporto con Fiumicino

Un intervento che aiuterà a “cucire” i tratti di ciclabili già presenti

di Dario Nottola

Sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclo pedonale, ideata e che sarà portata a compimento da AdR, che collegherà l’aeroporto con l’ingresso nord della città di Fiumicino. Uscendo dallo scalo in direzione Fiumicino, al fianco dell’area dei resti dei moli dell’antico Porto imperiale di Claudio, e poi lungo la rete perimetrale aeroportuale fino a via Lago di Traiano, è ora ben visibile, sul lato destro, il tracciato che si sta realizzando e che si estenderà per una lunghezza di circa 2,5 km.

Collegherà i punti di accesso alle navette bus presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci e nelle vicinanze dell’accesso zona arrivi della stazione ferroviaria. Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, c’era stato un vertice tra il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Vice Sindaco, Giovanna Onorati, il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, i tecnici comunali, il Presidente e l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e Marco Troncone, ed i tecnici di AdR per l’ultimo esame del progetto, subito dopo infatti decollato ed assai atteso da lavoratori aeroportuali e turisti. Il percorso costeggerà i reperti archeologici e si svilupperà all’interno della Riserva naturale, fino a raggiungere il limite del “Corridoio della mobilità C5“, dove sono in corso di lavori d’inversione da parte di Anas.

L’opera, che prevede una spesa complessiva di circa 1,8 milioni di euro e che faciliterà l’accesso ciclabile da e per l’aeroporto, connettendosi anche al centro abitato di Fiumicino, dove è presente una rete di ciclabili, sarà completata entro alcuni mesi. Un intervento che aiuterà a “cucire” i tratti di ciclabili già presenti, come quelli del Corridoio C5, lungo l’argine del Tevere, la “Noemi Magni” lungo via Coccia di morto e nei centri abitati tra la sede comunale e viale Traiano. “Un esempio di come la sinergia tra AdR e l’Amministrazione comunale possa portare a risultati significativi per la città. La nuova pista ciclo pedonale non solo renderà più agevole l’accesso all’aeroporto, ma offrirà un’opzione di trasporto sostenibile e piacevole, valorizzando il nostro patrimonio archeologico e naturale”, aveva sottolineato Baccini.