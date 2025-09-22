Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 22 Settembre 2025

Fiumicino e Ostia unite per la Palestina

Il litorale romano pronto a manifestare a sostegno di tutto il popolo palestinese

 

 

di Fernanda De Nitto

 

Proseguono le attività promosse in sostegno della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa umanitaria internazionale sostenuta dalla società civile con lo scopo di rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza e rifornire di medicinali e, soprattutto, di alimenti, attraverso un corridoio umanitario, per accendere un faro sulla popolazione palestinese colpita della carestia a causa dei combattimenti nella Striscia.

 

Dopo la partecipata manifestazione del 4 Settembre a Fiumicino e l’iniziativa organizzata presso il Bilancione occupato di Via Claudio Caligari dal Gruppo Viva Palestina Fiumicino, Collettivo No Porto e F.Lotta, anche il litorale romano è pronto a manifestare contro il genocidio, a sostegno e supporto di tutto il popolo palestinese martoriato e stremato dalla guerra.

 

Infatti nella giornata odierna, lunedì 22 settembre alle ore 18.00, in occasione dello sciopero generale, è stata organizzata un’assemblea presso il parco Pietro Rosa – XXV Novembre 1884 alla quale parteciperanno le rappresentanze territoriali di Fiumicino e di tutto il litorale, uniti insieme contro la fornitura di armi ad Israele, per chiedere congiuntamente un intervento concreto al fine di terminare gli orribili crimini perpetrati dal Governo di Israele. Una nuova importante manifestazione per sollecitare il mondo al grido di “Palestina libera!”.

 

 

 

