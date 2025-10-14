Fiumicino e la sfida della quarta pista

Il Comitato FuoriPISTA chiede chiarezza su rumore, inquinamento e consumo di suolo nella Riserva

Presentato come progetto “anti-rumore” e a favore dell’ambiente, il nuovo piano ENAC/AdR è finito subito nel mirino del Comitato FuoriPISTA. Secondo i rappresentanti, dietro l’etichetta ambientalista si celerebbe in realtà la costruzione di una quarta pista e la conseguente cementificazione di 267 ettari della Riserva naturale.

“Le presunte riduzioni dei decolli sulla Pista 1 sono minime e incerte – rimarca il Comitato – mentre centinaia di nuovi voli sorvolerebbero aree densamente abitate di Fiumicino nord e sud, con aumento di rumore e inquinamento. Anche il promesso parco risulta gonfiato nei numeri e poco credibile. Non si parla invece dei veri problemi: traffico destinato a raddoppiare, rullaggi più lunghi e inquinanti, monitoraggi acustici e atmosferici inadeguati, nessuna tutela sanitaria per i cittadini”.

Tra le richieste avanzate dal Comitato figurano monitoraggi indipendenti, indagini epidemiologiche, indennizzi per i residenti nei coni di volo e il rispetto del riposo notturno.

Il progetto dovrà comunque affrontare l’iter autorizzativo previsto, con le valutazioni ambientali e i passaggi istituzionali necessari, durante i quali le osservazioni del Comitato e dei cittadini potranno essere prese in esame.