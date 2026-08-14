Fiumicino, donna con Alzheimer rischia di entrare a piedi sulla Roma-Fiumicino: salvata dalla Polizia Locale

La viaggiatrice, arrivata dall’Albania e diretta negli Stati Uniti, aveva perso documenti e coincidenza. Gli agenti l’hanno individuata mentre, in stato confusionale, si avvicinava alla carreggiata autostradale

Una tragedia sfiorata sull’asse autostradale Roma-Fiumicino è stata evitata grazie al tempestivo intervento degli agenti del Reparto Operativo Aeroportuale della Polizia Locale di Fiumicino. Una donna affetta da Alzheimer, in evidente stato confusionale, stava infatti per immettersi a piedi sulla carreggiata ad altissimo scorrimento, con il concreto rischio di essere travolta dai veicoli in transito.

La donna era atterrata all’aeroporto Leonardo da Vinci con un volo proveniente dall’Albania e avrebbe dovuto proseguire il viaggio verso gli Stati Uniti, dove ad attenderla c’era la figlia. Una volta giunta nello scalo romano, però, il disorientamento avrebbe preso il sopravvento: la signora ha smarrito i propri documenti, perdendo così la coincidenza, per poi allontanarsi a piedi dall’area aeroportuale dirigendosi verso le rampe stradali.

Nel frattempo un nipote, arrivato da Firenze per assisterla, aveva già denunciato la sua scomparsa alla Polizia di Frontiera.

Determinante è stato l’intervento degli operatori del Nucleo Antiabusivismo Taxi e NCC della “Squadra Vetture”, coordinati in tempo reale dalla Sala Operativa dal vice commissario aggiunto Domenico Bordignon, ufficiale di turno e responsabile del servizio pomeridiano del Corpo della Polizia Locale di Fiumicino.

Una volta individuata la donna in prossimità della carreggiata, gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando il traffico veicolare e posizionando il mezzo di servizio a sua protezione. La signora è stata quindi raggiunta e accompagnata in un luogo sicuro.

Fondamentale anche il supporto di un traduttore, grazie al quale gli operatori sono riusciti a comunicare con la donna, ricostruire la sua identità e risalire ai familiari. In breve tempo è stato così possibile riaffidarla al nipote, ponendo fine a ore di apprensione.

Soddisfazione per l’esito dell’intervento è stata espressa dal comandante del Distaccamento Aeroportuale, Andrea De Blasi: “Il nostro personale è sempre formato e in prima linea per la prevenzione”.

Il comandante del Corpo, Giuseppe Salvatore Alemanno, ha sottolineato a sua volta il valore dell’operazione: “La Polizia Locale è una struttura all’avanguardia orientata alla tutela dei cittadini. L’umanità degli agenti fa onore alla divisa”.

Un intervento rapido e coordinato che ha consentito di scongiurare il peggio e di riportare la donna in sicurezza tra le braccia dei suoi familiari.