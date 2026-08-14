Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 14 Agosto 2026

Fiumicino, donna con Alzheimer rischia di entrare a piedi sulla Roma-Fiumicino: salvata dalla Polizia Locale

La viaggiatrice, arrivata dall’Albania e diretta negli Stati Uniti, aveva perso documenti e coincidenza. Gli agenti l’hanno individuata mentre, in stato confusionale, si avvicinava alla carreggiata autostradale

 

Una tragedia sfiorata sull’asse autostradale Roma-Fiumicino è stata evitata grazie al tempestivo intervento degli agenti del Reparto Operativo Aeroportuale della Polizia Locale di Fiumicino. Una donna affetta da Alzheimer, in evidente stato confusionale, stava infatti per immettersi a piedi sulla carreggiata ad altissimo scorrimento, con il concreto rischio di essere travolta dai veicoli in transito.

 

 

La donna era atterrata all’aeroporto Leonardo da Vinci con un volo proveniente dall’Albania e avrebbe dovuto proseguire il viaggio verso gli Stati Uniti, dove ad attenderla c’era la figlia. Una volta giunta nello scalo romano, però, il disorientamento avrebbe preso il sopravvento: la signora ha smarrito i propri documenti, perdendo così la coincidenza, per poi allontanarsi a piedi dall’area aeroportuale dirigendosi verso le rampe stradali.

 

 

Nel frattempo un nipote, arrivato da Firenze per assisterla, aveva già denunciato la sua scomparsa alla Polizia di Frontiera.

 

 

Determinante è stato l’intervento degli operatori del Nucleo Antiabusivismo Taxi e NCC della “Squadra Vetture”, coordinati in tempo reale dalla Sala Operativa dal vice commissario aggiunto Domenico Bordignon, ufficiale di turno e responsabile del servizio pomeridiano del Corpo della Polizia Locale di Fiumicino.

 

 

Una volta individuata la donna in prossimità della carreggiata, gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando il traffico veicolare e posizionando il mezzo di servizio a sua protezione. La signora è stata quindi raggiunta e accompagnata in un luogo sicuro.

 

 

Fondamentale anche il supporto di un traduttore, grazie al quale gli operatori sono riusciti a comunicare con la donna, ricostruire la sua identità e risalire ai familiari. In breve tempo è stato così possibile riaffidarla al nipote, ponendo fine a ore di apprensione.

 

 

Soddisfazione per l’esito dell’intervento è stata espressa dal comandante del Distaccamento Aeroportuale, Andrea De Blasi: “Il nostro personale è sempre formato e in prima linea per la prevenzione”.

 

 

Il comandante del Corpo, Giuseppe Salvatore Alemanno, ha sottolineato a sua volta il valore dell’operazione: “La Polizia Locale è una struttura all’avanguardia orientata alla tutela dei cittadini. L’umanità degli agenti fa onore alla divisa”.

 

 

Un intervento rapido e coordinato che ha consentito di scongiurare il peggio e di riportare la donna in sicurezza tra le braccia dei suoi familiari.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Alzheimer Autostrada Polizia Locale
Articoli correlati
Politica

Fregene, via libera al sistema antincendio per la Pineta Monumentale

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Ancora incendi tra Fiumicino e Ponte Galeria: fiamme vicino ai binari, disagi a treni e traffico

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Focene, erosione davanti al Baraonda: stop ai lavori per approfondire il progetto

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Fiumicino, donna con Alzheimer rischia di entrare a piedi sulla Roma-Fiumicino: salvata dalla Polizia Locale

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Torrimpietra, tentano la truffa del “finto carabiniere”: in casa trovano i militari veri

venerdì, 14 Agosto 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci