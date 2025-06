Fiumicino, disciplina temporanea del traffico per intervento di abbattimento barriere architettoniche

Modifiche alla viabilità in zona Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa angolo Via Berlinguer a partire dal 30 giugno 2025

A partire dal 30 giugno 2025 e fino al termine dei lavori, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico per consentire il regolare svolgimento dell’intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede della Polizia Locale e dell’Area Socio Sanitaria di Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa, angolo Via E. Berlinguer. L’intervento prevede la realizzazione di una rampa di accesso a servizio dell’edificio.

Durante il periodo dei lavori saranno adottati i seguenti provvedimenti: