Fiumicino, controllo dei Carabinieri: sequestrati 2,5 kg di hashish

Arrestato un 22enne, la droga era nascosta nel vano ruota di scorta dell’auto

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato in flagranza un giovane italiano di 22 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo essere stato controllato d’iniziativa dai militari, nel corso di un posto di controllo mentre era alla guida di un’autovettura Fiat 500.

Durante le fasi di identificazione, il giovane ha assunto un comportamento che ha insospettito i Carabinieri, i quali hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. Durante la perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto, occultati nel vano porta ruota di scorta, 25 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 2,5 kg, che sono stati sequestrati.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.