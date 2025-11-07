Fiumicino, consegnata un’autovettura all’UICI per il trasporto dei non vedenti

Alla cerimonia il sindaco Baccini e l’assessore Picca: “Collaborazione e inclusione, la strada giusta per una città solidale”

In Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, di fronte la sede comunale, si è tenuta la cerimonia di consegna di un’autovettura destinata al trasporto delle persone non vedenti e ipovedenti residenti nel territorio comunale.

Il veicolo, donato all’UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS – Sezione Territoriale di Roma, dalla Global Service System, sarà utilizzato per accompagnare le persone con disabilità visive favorendo la loro autonomia e rispondendo alle diverse esigenze di mobilità e assistenza.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca, insieme ai rappresentanti dell’UICI e agli sponsor che hanno reso possibile questa importante iniziativa.

“Sul nostro territorio l’impegno per la protezione sociale è costante – ha dichiarato il Primo Cittadino – Fiumicino è una città sempre più orientata a garantire servizi accessibili a tutti e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, in particolare di coloro che vivono situazioni di fragilità. Tutte le opere che stiamo realizzando devono essere progettate in un’ottica che preveda standard di accessibilità e inclusione, per garantire a tutti i cittadini la piena fruibilità degli spazi e dei servizi pubblici”.

Anche l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca, ha evidenziato il valore del lavoro di squadra tra amministrazione, associazioni e realtà del territorio: “La sinergia e il confronto su temi importanti come quello delle politiche sociali rappresentano un principio imprescindibile per raggiungere risultati concreti e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Ringrazio il Presidente dell’UICI e tutti gli sponsor che, con il loro contributo, hanno permesso di realizzare questo progetto a beneficio della nostra comunità“.