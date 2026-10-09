Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 9 Ottobre 2026

Fiumicino, “Clean Up Day”: tornano le iniziative dedicate alla salvaguardia delle spiagge

Appuntamento lunedì 12 ottobre sulla spiaggia di Coccia di Morto (lato Focene) a Fiumicino, dalle ore 10.30 alle 12

 

di Dario Nottola

 

Riprendono le iniziative sul litorale laziale legate al progetto europeo “LIFE ALEXANDRO” dedicato alla salvaguardia delle coste e alla tutela del fratino.

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 12 ottobre sulla spiaggia di Coccia di Morto (lato Focene) a Fiumicino, dalle ore 10.30 alle 12. Lo fa sapere Legambiente Lazio.

“Un appuntamento per ripulire la spiaggia dai rifiuti ma anche per sensibilizzare maggiormente chi frequenta le spiagge e far capire che la spiaggia non è un cumulo di materiale inerte ma un ecosistema ricco di vita, un ambiente di transizione fragile e prezioso e per questo da salvaguardare”, viene sottolineato.

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Clean Up Day in Italia
Articoli correlati
Sport

Supernova Fiumicino, debutto casalingo contro la Polisportiva Lazio: obiettivo continuità

venerdì, 9 Ottobre 2026
Cronaca

Fiumicino, cambia il regolamento edilizio: procedure più semplici, incentivi green e nuove regole per costruire

venerdì, 9 Ottobre 2026
Politica

Maltempo, Di Genesio Pagliuca (Pd) attacca il Comune: "Cittadini lasciati senza risposte durante l'allerta"

venerdì, 9 Ottobre 2026
Video

Raccolta differenziata, più controlli e nuovi mastelli

venerdì, 9 Ottobre 2026
Cronaca

Fiumicino, "Clean Up Day": tornano le iniziative dedicate alla salvaguardia delle spiagge

venerdì, 9 Ottobre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci