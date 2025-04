Fiumicino, cittadinanza onoraria al Vice-Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto

Severini: “Vorremmo fosse modello per la nostra città”

Per giovedì 10 aprile è stato convocato un consiglio comunale straordinario, con all’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria al Vice-Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto. Un atto che arriva dopo la decisione di Papa Francesco di beatificare il giovane eroe che donò la propria vita per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda guerra mondiale.

“Con questo provvedimento vogliamo commemorare le gesta straordinarie di un ragazzo che a soli 22 anni si sacrificò in nome dei più alti valori umani” dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Salvo D’Acquisto fa da sempre parte della nostra storia. Un simbolo che incarna lo spirito con il quale la nostra comunità si è cementata. Un modello che vorremmo rappresentasse tutti noi e soprattutto al quale i nostri ragazzi guardassero. Per questo non posso che essere onorato di poter dirigere i lavori dell’aula in questo importante consiglio comunale per tutta la città” conclude Severini