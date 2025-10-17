Fiumicino, chiusura notturna del Ponte 2 Giugno per manutenzione

Lavori in programma dalle 22 del 20 ottobre alle 6 del 21 ottobre.
Per consentire le operazioni di pronto intervento e manutenzione ordinaria del “Ponte 2 Giugno” nel Comune di Fiumicino, sarà attivata una disciplina provvisoria del traffico dalle ore 22:00 di domenica 20 ottobre alle ore 06:00 di lunedì 21 ottobre.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede:
– la chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 Giugno;
– l’installazione di preavviso di lavori in corso e il limite di velocità fissato a 30 km/h;
– il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, nel tratto interessato dagli interventi.