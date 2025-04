Fiumicino celebra la Giornata del Mare

A partecipare all’evento gli studenti dell’I.C. Cristoforo Colombo di Fiumicino e dell’Istituto Marcantonio Colonna di Roma

di Fernanda De Nitto

In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara 2025 “Assonautiche territoriali del Lazio” ha organizzato, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, un evento di sensibilizzazione dedicato ai giovani sul tema del rispetto del mare, quale primaria risorsa da tutelare e preservare per il futuro. Tale giornata, istituita nel 2017, nasce con l’obiettivo di promuovere una nuova consapevolezza culturale ed economica riguardante l’ambiente marino.

A partecipare all’evento, nato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del mare come risorsa da tutelare e opportunità professionale, gli studenti dell’I.C. Cristoforo Colombo di Fiumicino e dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marcantonio Colonna” di Roma.

Numerosi gli enti e le istituzioni coinvolte nella mattinata tenutasi presso il Comune di Fiumicino, coordinata da Assonautiche del Lazio, con la partecipazione di: Capitaneria di Porto di Fiumicino, Regione Lazio, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Accademia dei Professionisti, Federazione Europea degli Itinerari Storici Culturali e Turistici FEISCT, Centro Italia Vela e DMO H20 Tevere Mare.

A portare i saluti istituzionali all’evento il Sindaco Mario Baccini, gli Assessori Federica Poggio, Raffaello Biselli, Vincenzo D’Intino e Stefano Costa, insieme alla consigliera comunale Patrizia Fata.

Al centro dell’iniziativa i temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della formazione, con una specifica riguardante le professioni legate al mare e le opportunità offerte ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Assonautiche ha illustrato, alla platea presente in sala, formata da giovani studenti e professionisti del settore nautico e marinaro, le soluzioni concrete per una nautica più sostenibile, ringraziando l’Amministrazione Comunale di Fiumicino per la continua promozione dell’economia del mare, vista come risorsa strategica per il territorio e per i suoi cittadini.

L’iniziativa è poi proseguita con i vari interventi dei presenti, a partire dalla Capitaneria di Porto, la quale celebrerà quest’anno i 160 anni dalla loro istituzione, con un richiamo alla valenza civica e sociale della tutela del mare. Gli studenti hanno anche apprezzato le testimonianze dei ricercatori ISPRA rispetto al progetto europeo “Life Conceptu Maris”, riguardante lo studio delle attività umane su cetacei e tartarughe marine e la FEISCT la quale ha sottolineato l’importanza del “bluetourism” per la valorizzazione e conoscenza delle vie d’acqua. Nel contesto dell’evento è stato presentato, altresì, il Festival della Letteratura di Viaggio, dedicato al tema del mare e alla figura di Corto Maltese.

Proprio presso l’I.C. Cristoforo Colombo è presente da alcuni anni, nella scuola secondaria di primo grado di Via dell’Ippocampo, grazie alla collaborazione del Circolo Velico Fiumicino, una sezione prettamente dedicata alla nautica con approfondimenti riguardanti, ad esempio, la navigazione a vela, la cultura del mare, la cantieristica locale e la lavorazione delle vele.

L’evento ha voluto offrire una chiave accessibile a tutti sul tema del patrimonio culturale generato dal rapporto tra l’uomo e l’acqua, per comprendere, attraverso la bellezza, il valore della tutela del mare, promuovendo nelle nuove generazioni la cultura e la formazione, pilastri fondamentali per il futuro sostenibile della società.