Fiumicino celebra il 4 Novembre al Centro Tecnico dell’Aeronautica

Alza bandiera, corona ai caduti e visita ai mezzi: studenti e istituzioni rendono omaggio alle Forze Armate

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta questa mattina presso il Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare di Via Portuense la cerimonia di alza bandiera, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate. A seguire la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti.

Presente all’evento il Sindaco Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, al Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti Col. Massimo Cionfrini e al Capo del 2° Laboratorio Tecnico di Controllo Magg. Massimo Marroccia. A presenziare alla cerimonia anche diverse rappresentanze delle forze dell’ordine territoriali, rappresentanti dei Corpi Armati dello Stato, della Polizia Locale, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino.

La struttura, per l’occasione della Giornata dell’Unità Nazionale ho ospitato una mostra dell’area logistico-operativa, dedicata a tutti i mezzi e le dotazioni a disposizione delle forze armate, necessari per gli interventi di soccorso e di emergenza sia in mare che in terra. A partecipare tra gli parti la Polizia di Stato – Sezione fluviale della Questura di Roma, la Capitaneria di Porto e i mezzi antincendio di nuova dotazione.

La cerimonia è stata l’occasione per numerosi studenti delle scuole limitrofe al Centro Tecnico, l’I.C. Giovan Battista Grassi e l’I.I.S. Paolo Baffi, di poter ammirare da vicino, accompagnati da personale specializzato del centro, le varie strumentazioni entrando anche all’interno dei vari mezzi, compresi diversi aeromobili ed automezzi speciali. La visita è proseguita per tutta la mattinata. Per loro l’evento è stato in primis un momento di immersione nella memoria viva della Nazione, un’occasione preziosa per toccare con mano il significato storico e civile di questa giornata e per sentire vicino l’agire quotidiano delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

Gli eventi commemorativi, promossi dall’Amministrazione Comunale e riguardanti la Festa delle Forze Armate, sono poi proseguiti con le deposizioni delle corone di alloro presso i monumenti presenti nel Comune di Fiumicino, tra Palidoro, Maccarese e Piazza Giovan Battista Grassi.

“Questa giornata è un’occasione per rendere omaggio alle Forze Armate per il loro costante impegno a tutela della sicurezza, della pace e dell’unità del Paese – ha affermato il Sindaco Mario Baccini nel corso della cerimonia – Il 4 novembre rappresenta una data simbolica, che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale, celebrando il sacrificio di quelle donne e di quegli uomini che hanno donato la loro vita per la libertà, l’unità e la pace dell’Italia. La nostra Città rinnova la volontà di mantenere viva la memoria storica e di promuovere, ogni giorno, quei valori di appartenenza, coraggio e solidarietà che sono alla base della nostra identità nazionale”.