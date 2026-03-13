Treno a Fiumicino, Giua: “Oggi un passo storico”

Approvata in Consiglio la delibera sulla riperimetrazione della Riserva. “Finalmente si avvia il percorso per il ritorno della ferrovia”

“Con l’approvazione nel consiglio comunale di oggi della proposta di deliberazione riguardante la riperimetrazione della Riserva del Litorale Romano, ad integrazione della precedente delibera, si sono poste concretamente le basi per l’avvio delle procedure necessarie per far tornare concretamente il treno a Fiumicino” è quanto afferma la consigliera comunale Valentina Giua.

“Esprimo la mia più grande soddisfazione per quanto l’aula ha oggi approvato – sottolinea – Votazione necessaria per consentire l’avvio di tutto l’iter burocratico utile affinché il tracciato ferroviario, ancora presente nella cartografia della rete ferroviaria italiana, possa essere collocato sull’odierno corridoio C5 con punto di arrivo e partenza a ridosso dell’odierno plateatico, tra Via Coccia di Morto e Via Foce Micina”.

“La storia della stazione ferroviaria a Fiumicino ha radici antiche – ricorda Giua – di un passato dove i romani per trascorrere delle piacevoli giornate al mare assiepavano i vagoni di prima mattina per poi fare ritorno nella capitale prima della notte. Purtroppo dagli anni ‘90 la struttura ha perso il suo antico valore, per essere totalmente dismessa nei primi anni del 2000. La stazione aveva funzione di capolinea per i viaggiatori e punto di collegamento con il porto fluviale mediante una linea breve che terminava all’allora scalo merci”.

“Ad oggi purtroppo – aggiunge – la scelta di far dismettere, da parte di Ferrovie dello Stato, tale importante stazione rimane una grave pecca di un’amministrazione che a quel tempo ha troppo facilmente ceduto alle volontà di RFI, non comprendendo fino in fondo le necessità di un paese che si stava concretamente trasformando in città. Purtroppo l’amministrazione Bozzetto fu miope rispetto a questa scelta visto che l’abbandono della stazione portò soltanto una successiva speculazione edilizia a danno dei cittadini“.

“Ringrazio l’Amministrazione a guida del Sindaco Baccini per essere stata lungimirante rispetto a questa importante opera che consentirà alla nostra città di essere sempre più proiettata nel futuro, quale nuova porta d’accesso d’Italia” conclude Valentina Giua