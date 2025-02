Fiumicino, cambio appalto assistenza domiciliare per i disabili

Petrillo e Di Genesio Pagliuca: “Necessario garantire la continuità del servizio”

“L’indeterminatezza per il recente cambio di appalto per l’assistenza domiciliare ai disabili a Fiumicino, sta generando forte preoccupazione tra le famiglie, in particolare quelle con minori. Il rischio? La sostituzione degli operatori, figure di riferimento fondamentali per chi necessita di cure quotidiane” lo dichiarano Angelo Petrillo,Capogruppo Lista Civica ed Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD.

“Non possiamo permettere – aggiungono – che decisioni burocratiche compromettano un servizio essenziale, creando incertezza per utenti e caregiver. Inoltre, non è chiaro se le attività innovative introdotte negli anni, come i percorsi di gruppo, saranno garantite”.

“Chiediamo un confronto immediato in Commissione e la discussione sulla nostra proposta presentata a dicembre per garantire continuità agli assistiti e permettere loro di scegliere chi li assiste, anche attraverso un sistema di accreditamento. L’assistenza domiciliare non è un servizio qualsiasi: è un diritto delle famiglie che non può essere messo in discussione. Noi siamo dalla parte delle famiglie e continueremo a batterci per loro” concludono Angelo Petrillo ed Ezio Di Genesio Pagliuca

