Fiumicino approva il nuovo Regolamento del Verde: una svolta storica per la tutela ambientale

Dopo oltre quindici anni aggiornate le regole su alberi, parchi e aree verdi: più tutela del patrimonio arboreo, prevenzione delle fitopatie e sanzioni più severe contro gli abusi

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato, durante la seduta odierna, il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, segnando una svolta storica nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio verde cittadino. Si tratta di un aggiornamento atteso da oltre quindici anni: il precedente regolamento, infatti, risaliva al 2007 ed era stato modificato per l’ultima volta nel 2009.

Il regolamento introduce procedure e prescrizioni tecniche aggiornate, in linea con le migliori pratiche di arboricoltura e con la normativa ambientale vigente, finalizzate a rinforzare la tutela del patrimonio arboreo e contrastare le potature scorrette oltre che agli interventi dannosi sugli alberi. Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione delle nuove fitopatie e alla difesa fitosanitaria integrata, sempre più necessarie alla luce delle criticità ambientali e climatiche degli ultimi anni.

Il nuovo impianto normativo migliora inoltre la disciplina sull’uso e la fruizione di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, rende più chiare le regole di comportamento, aumenta i livelli di sicurezza e accessibilità e prevede, ove necessario, un inasprimento delle sanzioni per contrastare comportamenti illeciti e dannosi.

“Il regolamento – spiega l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – costituisce anche uno strumento operativo fondamentale per gli uffici comunali, che potranno contare su un quadro di regole chiaro, uniforme e vincolante, in grado di ottimizzare i processi autorizzativi e di controllo e di migliorare complessivamente la gestione degli interventi sul verde pubblico e privato“.

“L’atto è coerente con i principi dell’articolo 9 della Costituzione, con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le politiche comunali di adattamento climatico e pianificazione sostenibile, tenendo conto della particolare collocazione del territorio comunale all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Ringrazio il lavoro della Commissione consiliare preposta e del Presidente di Commissione, Mario Balletta, che ha permesso l’aggiornamento del regolamento tenendo in considerazioni le caratteristiche del nostro territorio. Una svolta epocale dopo oltre quindici anni” conclude Costa.

“L’approvazione del regolamento del verde pubblico e privato arrivato oggi in consiglio comunale è sicuramente un’ottima notizia per tutta la città – ha dichiarato Mario Balletta, presidente commissione ambiente, consigliere comunale Forza Italia – Un lavoro scrupoloso che abbiamo portato avanti, a braccetto con tutti i commissari, nella commissione ambiente che ho l’onore di presiedere e che dota il territorio di uno strumento più efficace, più performante e più funzionale alle necessità del Comune”.

“Va sottolineato come il regolamento fosse fermo al 2009, un periodo durante il quale Fiumicino è profondamente mutata e che all’interno dello stesso siano state inserite moltissime migliorie, tra le quali un aumento dei controlli e un inasprimento delle sanzioni per chi contravviene ai dettami dello stesso, dando così l’opportunità all’amministrazione di poter essere più incisiva e tutelare con maggiore efficienza il nostro territorio. Un ringraziamento va ai tecnici dell’area ambiente, a tutti i commissari, all’assessore Stefano Costa e al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini per aver portato la delibera in aula oggi“. conclude Balletta