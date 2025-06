Fiumicino, al via l’operazione “Mare e Laghi sicuri 2025”

Ad Ostia salvato un bagnante mentre rischiava di annegare

Con l’inizio della stagione balneare sono numerose le chiamate di emergenza che giungono quotidianamente alle sale operative delle Forze dell’ordine operanti sul litorale della Capitale.

Per non farsi trovare impreparati anche la Guardia Costiera di Fiumicino, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, ha dato il via, anche quest’anno all’ormai consuetudinaria operazione “Mare e laghi sicuri 2025” indetta a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Obiettivo, la salvaguardia della vita umana in mare con un particolare riguardo alla sicurezza della balneazioe, la tutela dell’ambiente marino-costiero compresa la risorsa ittica, la

sicurezza della navigazione.

Importante, per i grandi numeri di frequentatori del litorale romano, la collaborazione tra le Istituzioni tra cui si colloca, quella relativa alle acque interne, comprese le fluviali, tra i mezzi nautici minori della Guardia Costiera capitolina e della Squadra Navale P.S. di Fiumicino.

Attraverso pattugliamenti congiunti, con maggiore impulso durante i fine settimana, ognuno per la parte di competenza, si cercherà di efficientare i controlli a ridosso della zona di mare balneabile, dei tratti di canale e fluviali navigabili, a beneficio della sicurezza pubblica. Nell’ambito di questi, si annovera quello eseguito nella tarda mattina di ieri quando un bagnante, ignaro di essersi allontanato a diverse centinaia di metri dalla costa di Ostia, esanime ha cominciato a richiamare l’attenzione dell’assistente bagnanti che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi tramite la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Roma.

Immediato l’invio sul posto delle tre moto d’acqua impegnate in mare, di cui, due della Polizia di Stato ed una della Guardia Costiera, assistita da un battello. In pochi minuti il malcapitato è stato tratto in salvo dagli uomini a bordo dei suddetti mezzi ntervenuti e quindi accompagnato a riva dove ha ricevuto le cure del caso.

Seppur conclusosi positivamente, prendendo spunto dall’episodio sopra citato, si richiama l’attenzione di tutti i fruitori del litorale romano di prestare sempre particolare attenzione nell’esecuzione delle attività balneari godendo delle belle giornate di mare in piena sicurezza.