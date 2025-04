Fiumicino: al via la raccolta firme per inserire il diritto alla casa in Costituzione

Sabato 12 aprile, dalle ore 9:30 alle 13:00, Gazebo informativo al mercato del sabato, via Foce Micina L’Unione Inquilini Fiumicino aderisce e sostiene con convinzione la campagna nazionale “Ma quale casa?” – www.maqualecasa.it – finalizzata all’inserimento del diritto alla casa nella Costituzione italiana. Per questo sabato, 12 aprile, saranno presenti con un gazebo informativo e un punto raccolta firme presso il mercato del sabato di Fiumicino (via Foce Micina), dalle ore 9:30 alle 12:30. “In un Paese in cui oltre 650.000 famiglie sono in emergenza abitativa, e dove il diritto alla casa è continuamente messo in discussione da sfratti, speculazione e politiche inadeguate, è urgente affermare questo diritto in modo chiaro e inderogabile nella nostra Carta fondamentale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, firmare e informarsi: il diritto alla casa riguarda tutte e tutti” Unione Inquilini Fiumicino. Per il diritto all’abitare, contro ogni forma di esclusione sociale.