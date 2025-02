Fiumicino, agevolazione tariffe servizi educativi per l’infanzia: provvedimenti a favore delle famiglie

Le fasce con ISEE più basse, vedranno una diminuzione delle rette stabilite dalla precedente delibera

La Giunta comunale ha deliberato un’importante misura di agevolazione delle tariffe a favore dei servizi educativi per l’infanzia, ridotte grazie all’utilizzo di fondi comunali, con l’obiettivo di abbattere le rette e garantire l’accesso al servizio pubblico anche le fasce più fragili.

Grazie a questo intervento, le fasce con ISEE più basse, vedranno una diminuzione delle rette stabilite dalla precedente delibera, che in alcuni casi risulteranno persino inferiori rispetto all’anno precedente, stabilendo, oltre alle riduzioni ed esenzioni già in vigore, quanto segue:

FASCIA ISEE 0 5.000euro esenzione

FASCIA ISEE 5.000 10.000euro riduzione del 40%

FASCIA ISEE 10.000 15.000euro riduzione del 20%

FASCIA ISEE 15.000 20.000euro riduzione del 20%

FASCIA ISEE 20.000 25.000euro riduzione del 15%

FASCIA ISEE 25.000 30.000euro riduzione del 15%

FASCIA ISEE 30.000 35.000euro riduzione del 15%

Per le fasce superiori ai 35.000 euro, non sono state previste agevolazioni. La misura sarà valida per l’intero anno 2025 e gli uffici stanno valutando la procedura più rapida per poter consentire alle famiglie di richiedere la parte eccedente delle somme già versate nel mese di gennaio. Seguirà ulteriore comunicazione per informare gli utenti.