Fiumicino, accordo per garantire sicurezza e cure ai gatti intorno all’aeroporto

Avviato dal Comune un piano concreto dopo un tavolo di confronto con Roma Città Metropolitana, ASL RM3 e Aeroporti di Roma

Si è tenuto un tavolo di confronto tra il Comune di Fiumicino, Roma Città Metropolitana, rappresentata dal consigliere Rocco Ferraro, la ASL RM3 e Aeroporti di Roma, per trovare in tempi brevi una soluzione che metta in sicurezza decine di gatti che attualmente si trovano nei pressi del perimetro aeroportuale e che costituiscono un problema per la sicurezza degli aeromobili e per la loro stessa incolumità. Presenti all’incontro il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e l’Assessore ai Diritti per gli Animali Monica Picca.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha sottolineato l’urgenza della situazione e l’importanza di intervenire senza indugi. La proposta avanzata dalle parti è quella di spostare i gatti, che dovranno essere prima catturati, sterilizzati e microchippati, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio e della ASL, in un’area verde individuata dal Comune di Fiumicino. “Dobbiamo agire tempestivamente. L’obiettivo è definire un piano concreto che coinvolga tutte le parti per garantire la sicurezza e il benessere degli animali,” ha affermato il Primo Cittadino.

Il piano prevede la creazione di una colonia felina attrezzata e confinata, che sarà situata in un’area messa a disposizione dal Comune di Fiumicino. Nella zona saranno adottati i protocolli sanitari necessari per la cura degli animali e le misure di salvaguardia. La ASL RM3 ha confermato la disponibilità a fornire supporto per la gestione sanitaria, mentre il Sindaco Baccini ha ribadito la volontà del Comune di Fiumicino di risolvere la problematica, nonostante non sia di diretta competenza comunale.

Inoltre, i rappresentanti di ADR si sono dichiarati pronti a fornire il sostegno e le risorse economiche necessarie per perimetrare l’area in tempi brevi e per avviare i lavori di allestimento dell’area che ospiterà gli animali. Le associazioni, invece, si occuperanno della cattura e della sterilizzazione degli esemplari, con l’obiettivo di favorire anche le adozioni.

“Le associazioni di volontariato si prenderanno cura degli animali quotidianamente e promuoveranno le adozioni, in collaborazione con il Comune di Fiumicino. L’obiettivo di questa amministrazione è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di offrire una casa a questi animali, per garantire loro una vita serena in un ambiente sicuro. Un passo importante verso la costruzione di una comunità più consapevole e solidale, pronta a prendere parte alla soluzione di una problematica che coinvolge tanto il benessere degli animali quanto la sicurezza e il decoro del nostro territorio,” ha concluso il Sindaco.

“È fondamentale agire con sinergia e responsabilità, perché solo con il contributo di tutti possiamo affrontare questo problema in modo efficace e definitivo,” ha dichiarato l’Assessore alla Tutela degli Animali, Monica Picca. “Già dalla prossima settimana, ADR ha confermato che sarà fatto un sopralluogo per pianificare l’intervento finalizzato a creare un ambiente sicuro e funzionale, dotato di una zona d’ombra dove gli animali possano ripararsi, e zone di abbeveraggio. Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso durante questa operazione, non ancora giunta al termine, ma che, grazie alla loro efficienza, si concluderà in tempi rapidi e a favore di una corretta e sana gestione degli animali.”