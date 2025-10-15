Fiumicino accoglie gli studenti Erasmus+ dalla Repubblica Ceca

Il Sindaco Baccini riceve i giovani ospiti dell’I.C. Cristoforo Colombo: “Un incontro nel segno del dialogo, della cooperazione e dell’amicizia europea”
Domani, giovedì 16 ottobre 2025 alle 16:00, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini accoglierà ufficialmente, presso l’Aula consiliare del Comune, un gruppo di studenti e docenti provenienti dalla Repubblica Ceca, ospiti in città nell’ambito del progetto di mobilità Erasmus+ promosso dall’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra culture e generazioni, nel segno dell’amicizia europea, della cooperazione educativa e dell’apertura internazionale che caratterizza sempre più il territorio di Fiumicino.
“Fiumicino è una città da sempre votata all’ospitalità, al dialogo e allo scambio culturale – sottolinea il Sindaco Mario Baccini – Accogliere studenti da altri Paesi europei rafforza i valori di una comunità che guarda al futuro con spirito di collaborazione”.
Il progetto Erasmus+ consente a studentesse e studenti europei di vivere esperienze formative all’estero, contribuendo allo sviluppo di competenze chiave, alla conoscenza di nuove realtà sociali.