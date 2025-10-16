Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 16 Ottobre 2025

Fiumicino abbraccia l’Europa: giovani studenti cechi ospiti in Comune

Un incontro speciale tra il Sindaco Baccini e 13 ragazzi Erasmus+ per condividere esperienze, valori e visioni di futuro

 

Un pomeriggio all’insegna del dialogo e dello scambio culturale quello che si è svolto oggi , presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, dove il Sindaco Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, hanno accolto un gruppo di 13 studenti provenienti dalla Repubblica Ceca, ospiti in città nell’ambito di un progetto Erasmus+ organizzato dall’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo.

 

 

 

Accompagnati dalle loro insegnanti, i ragazzi hanno partecipato con grande interesse all’incontro, trasformandolo in un vero e proprio momento di confronto aperto. Tante le domande rivolte al Sindaco: dalla scelta di intraprendere la carriera politica, alla giornata tipo di un primo cittadino, fino a ciò che ama di più della città che amministra. Una conversazione piacevole, informale ma ricca di contenuti, che ha messo in luce la curiosità e la voglia di comprendere da vicino come funziona una realtà istituzionale come quella di Fiumicino.

 

“Fiumicino è una città accogliente, dinamica e sempre più internazionale – afferma il Sindaco Mario Baccini – Incontrare giovani europei come questi studenti è un’esperienza che arricchisce, perché ci permette di condividere idee, valori e visioni per il futuro. I ragazzi si sono dimostrati attenti, curiosi e davvero preparati sul nostro territorio, che hanno apprezzato sia dal punto di vista paesaggistico, sia durante le visite ai nostri siti archeologici”.

 

 

