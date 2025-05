Festa della mamma, donazione sangue al Parco Alessandro Ceccarelli

Appuntamento domenica 11 maggio con il Gruppo Fratres di Fiumicino Donatori Sangue.

di Fernanda De Nitto

Il Gruppo Fratres di Fiumicino Donatori di Sangue, in collaborazione con l’Associazione “L’Arcobaleno di Ale”, in occasione della Festa della Mamma, ha organizzato una donazione sangue per la mattinata di domenica 11 maggio, presso il parco Alessandro Ceccarelli di Via Vistola, a Fiumicino. Coloro che sono interessati a donare possono prenotare al numero 377.5448132, mandando un messaggio WhatsApp. Per l’occasione a tutte le donatrici sarà distribuito un piccolo dono a ringraziamento dell’importante gesto d’amore.

L’iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione nei confronti della donazione sangue promossa dal Gruppo Fratres di Fiumicino, è giunta alla sua ottava edizione. Presso il Parco Alessandro Ceccarelli di Fiumicino sarà presente per tutta la mattina, sulla base delle prenotazioni giunte all’Associazione, l’autoemoteca. La donazione del sangue è un atto di generosità speciale di chi cura la propria salute per poterla offrire anche al prossimo, donando speranza e vita.