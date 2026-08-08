Ferragosto sicuro sul litorale romano: arrivano i nuovi agenti della Polizia di Stato

Parte dei 377 neo poliziotti assegnati alla Questura di Roma rafforzerà i controlli nei Commissariati del litorale e i servizi di prevenzione in vista delle festività

di Dario Nottola

Anche sul litorale romano, presso i locali Commissariati, per potenziare i controlli in vista del Ferragosto, arriveranno parte dei neo agenti in prova della Polizia di Stato. “Servire con autorevolezza, accogliere con gentilezza” : è il motto con il quale il Questore di Roma ha invitato i giovani neo agenti in prova, pronti a scendere in campo con la “grande squadra” della Questura di Roma, ad intraprendere il loro “straordinario percorso nella famiglia della Polizia di Stato”.

I 377 giovani poliziotti, che hanno prestato giuramento il 5 agosto scorso, sono stati assegnati dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti dal Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, per rafforzare i Commissariati periferici nell’ottica di un piano strategico di potenziamento del controllo del territorio.

Gli altri neo agenti in prova saranno assegnati al Nucleo Polmetro dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per l’intensificazione dei servizi di prevenzione lungo le stazioni metropolitane, alla Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto per i servizi di prevenzione sul territorio e nei Commissariati di P.S. lungo il litorale romano, per il potenziamento dei servizi in vista del Ferragosto capitolino.

A dare loro il benvenuto questa mattina, nella storica sede di via San Vitale, è stato il Questore di Roma, che, in occasione del loro primo incontro, ha ricordato ai suoi poliziotti l’importanza dell’incarico da loro assunto a partire da oggi: un incarico cui, indossando quotidianamente la “postura del poliziotto gentile”, avranno il dovere di adempiere con disciplina ed onore e con lo stesso orgoglio con cui hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.