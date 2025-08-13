Ferragosto sicuro: controlli straordinari su strade e spiagge

Dal 14 al 16 agosto, Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Carabinieri, presidieranno Fiumicino e Fregene per garantire ordine pubblico e sicurezza

In vista del fine settimana di Ferragosto, che porterà un significativo aumento del flusso di persone sul territorio, l’Amministrazione Comunale, in accordo con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, ha predisposto un rafforzamento dei controlli su strada e nelle località costiere.

Dal 14 al 16 agosto, sarà operativo un controllo composto da agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con una particolare attenzione rivolta alle località balneari, in particolare Fiumicino e Fregene.

Saranno impiegate volanti dedicate al controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico, prevenire comportamenti pericolosi e vigilare sul rispetto delle regole, inclusi i divieti di accensione di falò sulla spiaggia, che si ricorda essere vietati e soggetti a sanzioni.

“Ringraziamo le Forze dell’Ordine e la nostra Polizia Locale per l’impegno e la collaborazione dimostrati – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – L’operazione è stata pensata per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, tutelare l’ambiente e assicurare un Ferragosto sereno per tutti”.