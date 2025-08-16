Ferragosto di lavoro per pulire Fiumicino: ora serve l’impegno di tutti

“Lotta agli zozzoni” Non possiamo continuare a lasciare che pochi incivili rovinino ciò che appartiene a tutti

di Matteo Fasano

Mentre molti cittadini trascorrevano il Ferragosto tra mare e grigliate, l’amministrazione comunale era al lavoro su via del Faro e via Costalunga per un’attività straordinaria di pulizia. Cumuli di rifiuti abbandonati e altri scarti sono stati rimossi per restituire decoro ad una zona molto importante del nostro territorio.

Ma questo impegno, che ringraziamo di cuore, non basta se resta un’azione isolata. È tempo che tutta la città si unisca per combattere chi sporca e deturpa il nostro ambiente. Perché ricordiamolo: il lavoro per ripulire lo pagano anche – e soprattutto – i cittadini puliti, quelli che rispettano le regole e amano la propria città.

Non possiamo continuare a lasciare che pochi incivili rovinino ciò che appartiene a tutti. La lotta agli “zozzoni” è una battaglia che va combattuta insieme: denunciando chi sporca, segnalando situazioni di degrado e, soprattutto, dando il buon esempio ogni giorno.

Fiumicino è casa nostra. Mantenerla pulita è un dovere, ma anche un atto d’amore verso il luogo in cui viviamo.