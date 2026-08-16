Ferragosto, controlli straordinari a Roma e provincia: 25 arresti e 56 denunce

Dalle spiagge al centro storico, dai parchi alle zone residenziali: maxi dispositivo dei Carabinieri via terra, mare e cielo. Controlli anche contro furti, spaccio, guida in stato di alterazione e rischio incendi

Venticinque persone arrestate e 56 denunciate. È il bilancio complessivo del piano straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in occasione del ponte di Ferragosto.

Un dispositivo capillare che ha interessato la Capitale e l’intera provincia, dalle spiagge alle località lacustri, dal centro storico alle aree della movida, fino ai quartieri residenziali rimasti più vuoti durante le festività.

L’obiettivo dell’Arma è stato duplice: garantire il rispetto della legalità nei luoghi di vacanza e di maggiore aggregazione e, allo stesso tempo, proteggere le zone residenziali, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti nelle abitazioni e alla tutela delle persone più vulnerabili.

Tutte le operazioni sono state coordinate dalle Centrali Operative dei Carabinieri, impegnate anche nella gestione delle segnalazioni giunte attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

Litorale, laghi e riserve naturali sotto controllo. Nella giornata del 15 agosto i Carabinieri hanno predisposto un dispositivo dedicato articolato su tre turni, con l’obiettivo di garantire la massima tempestività negli interventi.

In campo Stazioni Mobili, pattuglie a piedi e personale dei Carabinieri Forestali. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione degli incendi: la riserva di Castel Fusano e le aree verdi della provincia considerate maggiormente a rischio sono state costantemente monitorate, anche attraverso l’impiego di droni, per consentire l’individuazione immediata di eventuali focolai.

Controlli in centro, nei quartieri e nelle zone della movida. L’attività dei Gruppi Carabinieri di Roma, Frascati e Ostia, con il supporto delle “Gazzelle” e dei motociclisti del Nucleo Radiomobile, ha interessato l’intero territorio provinciale.

I servizi sono stati indirizzati soprattutto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare furti in appartamento e rapine, ma anche ai controlli sulla circolazione stradale attraverso alcol test e drug test.

Un’attenzione specifica è stata inoltre riservata agli anziani rimasti soli in città durante il periodo festivo. Nel centro storico, nei principali nodi di trasporto e nelle aree della movida – da Trastevere a Testaccio, da Campo de’ Fiori all’Eur – sono stati rafforzati i servizi antiborseggio e i controlli preventivi.

Il pattugliamento ha riguardato anche cielo e acqua: gli elicotteri dell’Arma hanno assicurato il supporto e il coordinamento dall’alto, mentre le motovedette hanno vigilato sul litorale e sul lago di Bracciano, controllando il rispetto delle norme da parte di imbarcazioni e moto d’acqua.

A Ostia 10 arresti e 14 denunce. Sul litorale romano, il servizio straordinario condotto dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, della Compagnia Aeroporti di Roma, dei Gruppi Carabinieri di Roma e Frascati, dell’Aliquota Motovedette del Nucleo Navale, del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe, si è concluso con 10 arresti. Nel dettaglio, una persona è stata arrestata per furto, quattro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due per evasione, una per lesioni e rapina impropria e altre due in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Sono state inoltre denunciate 14 persone: cinque per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, tre per detenzione ai fini di spaccio, due per guida senza patente, tre per furto con destrezza e una per evasione.

Controlli anche ad Anzio, Nettuno e Ardea. I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno invece predisposto un articolato dispositivo di sicurezza lungo il litorale compreso tra Anzio, Nettuno e Ardea. Il bilancio delle attività è di una persona arrestata e 10 denunciate.

Nel complesso, i militari hanno identificato 640 persone e controllato 277 veicoli. Sono state inoltre effettuate 32 perquisizioni personali, 19 domiciliari e 23 veicolari.

Droga, 24 persone segnalate alla Prefettura. Nel corso dei controlli, 24 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90. Contestualmente sono stati sequestrati 0,54 grammi di cocaina, 22,9 grammi di hashish, 0,26 grammi di crack e 1,48 grammi di marijuana.

Particolarmente intensa anche l’attività sul fronte della sicurezza stradale. I Carabinieri hanno elevato 86 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di poco superiore ai 30 mila euro.

Un Ferragosto, dunque, caratterizzato da una presenza rafforzata dell’Arma su tutto il territorio romano e provinciale, con controlli concentrati nei luoghi a maggiore affluenza ma anche nelle zone rimaste più esposte durante l’esodo estivo.

(Foto di repertorio)