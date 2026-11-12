A91 Roma-Fiumicino, chiusura notturna per il varo del nuovo sovrappasso

L’intervento, previsto nella notte tra il 21 e il 22 novembre, rientra nei lavori di collegamento con l’area Est di Commercity

di Dario Nottola

Proseguono i lavori di completamento dello svincolo di interconnessione tra l’autostrada A91 Roma-Fiumicino e l’area Est di Commercity, opera realizzata da Aeroporti di Roma SpA. Nell’ambito dell’intervento sono programmate le operazioni di varo dell’impalcato in acciaio del nuovo sovrappasso, che attraverserà l’autostrada in corrispondenza del km 16,100.

Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di massima sicurezza per gli utenti della strada e le maestranze impegnate nel cantiere, sarà necessaria la chiusura temporanea dell’autostrada A91 Roma-Fiumicino in entrambe le direzioni di marcia, indicativamente dalle 21:00 di sabato 21 novembre alle 06:00 di domenica 22 novembre 2026, salvo conferma definitiva del programma operativo.

Per il traffico proveniente da Roma e diretto verso Fiumicino sarà attivata l’uscita obbligatoria allo svincolo Cargo, al km 15,850, con prosecuzione lungo la viabilità alternativa opportunamente segnalata. Per il traffico proveniente da Fiumicino e diretto verso Roma, le limitazioni interesseranno esclusivamente la viabilità comunale del Comune di Fiumicino, senza coinvolgere la sede autostradale di competenza Anas.

L’intervento rappresenta una fase significativa del completamento dell’opera di collegamento tra la A91 e l’area Est di Commercity e consentirà il successivo avanzamento dei lavori del nuovo sistema di accessibilità dedicato alle aree logistiche e aeroportuali a servizio dello scalo Leonardo da Vinci.